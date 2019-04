HAMBORG: Faren for en strejke i Hamborgs lufthavn i påskedagene er fortsat aktuel. Endnu er lufthavnen ikke blevet enig med fagforbundet Verdi, der organiserer personalet på jorden. Verdi lover dog, at strejkerne bliver varslet rettidigt, så passagerer og flyselskaber kan nå at ændre planer.

Sidst gennemførte lufthavnens personale en 24 timers punkstrejke i februar. Her måtte halvdelen af alle flyvninger aflyses. 50.000 passagerer blev berørt.

Strejketruslen er en del af en lønstrid.

/SHZ