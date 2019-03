ARMSTEDT: En 10-årig dreng døde sent søndag, efter han var blevet hårdt kvæstet under leg i en lade i Armstedt syd for Neumünster. Af ukendte årsager havde en cirka 500 kilo tung bigballe løsnet sig og væltede ned over drengen. I første omgang lykkedes det at genoplive den 10-årige, der dog senere afgik ved døden.

Politiet efterforsker nu de nærmere omstændigheder.

/SHZ