Hadforbrydelser syd for grænsen bliver nu undersøgt

Rammer hårdt

Selvom omfanget er forholdsvis beskedent, advarer politiet mod at undervurdere betydningen af denne form for lovovertrædelser.

- Ofrene oplever hadforbrydelser som særligt belastende, fordi de er udløst af forhold, som de berørte ikke selv kan kontrollere, vurderer dr. Lars Riesner, der er psykolog og leder af den kriminologiske forskningsafdeling hos politiet i Slesvig-Holsten.

Måske lidt overraskende viser ofrenes sociale eller økonomiske forhold at være den hyppigste årsag til krænkelser. Hudfarve, religion eller seksuel orientering spiller til gengæld kun en underordnet roller. Konkret er der således større risiko for at blive hånet, for at være arbejdsløs end for at være for eksempel indvandrer og/eller muslim.

Ofrenes sociale eller økonomiske status er baggrunden for knap halvdelen af alle ubehagelige oplevelser. Til gengæld er det under ti procent, der er blevet forulempet på grund af deres hudfarve eller religion. 2,7 procent er blevet ofre på grund af deres seksuelle observans.

Billedet bliver dog et andet, når man ser nærmere på de enkelte grupper Knap halvdelen af alle ofre af anden etnisk oprindelse er således blevet krænket på grund af deres religion eller oprindelse.