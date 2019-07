Håndværksvirksomheder er i forrygende god form

I den nordligste kammerregion er tilfredsheden endnu større. Regionen omfatter Flensborg By, Slesvig-Flensborg Amt samt amterne Rendsburg-Eckernförde, Nordfrisland og Dithmarschen. Her er hele 69 af virksomhederne særdeles tilfredse, mens 26 procent kaldte situationen tilfredsstillende. Kun fem procent klager over dårlige økonomiske omstændigheder.

62 procent af af virksomhederne beretter, at deres situation er god, mens henholdsvis 31 og syv betegner udviklingen som tilfredsstillende eller dårlig.

FLENSBORG: Trods begyndende tegn på økonomisk afmatning går det fortsat fremragende for håndværksvirksomhederne i Slesvig-Holsten. Det viser en rundspørge, som delstatens håndværkskammer har gennemført, skriver mediehuset SHZ.

Stigende omsætning

I andet kvartal af 2019 blev der samlet set registreret stigninger i såvel ordrebeholdningen som omsætningen hos håndværkerne. Dette førte også til en svag stigning i beskæftigelsen.

- Det viser sig endnu engang meget tydeligt, hvor vigtig den lokale efterspørgsel er for store dele af håndværket. Og her har intet ændret ændret sig i forhold til den politive tendens. Frem for alt de lave renter kombineret med pæne lønstigninger har i nogen tid haft positiv indflydelse på håndværkerbranchen, siger håndværkskammerets præsident Jörn Arp til mediehuset.

Han ser da også optimistisk ind i fremtiden. Resten af året er der udsigt til gode forretninger for håndværkerne, fordi prognoserne for det tredje kvartal forudser endnu en let stigning i konjunkturerne.

Således har 22 procent af virksomhederne forklaret, at de forventer fortsat fremgang. 69 procent regner med uændret efterspørgsel, mens kun ni procent frygter et tilbageslag.

Primært byggefagene bidrager til den glædelige udvikling.