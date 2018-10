Günther pynter på norden

KIEL: I den forgangne weekend mødtes unge, konservative fra hele forbundsrepublikken til årsmøde i den slesvig-holstenske hovedstad Kiel. Ved den slags lejligheder er det almindelig høflighed at hilse værten i skikkelse af den lokale, konservative topfigur med stående klapsalver. Denne gang blev repræsentanterne for det konservative CDU's søsterparti, der bayerske CSU, demonstrativt siddende.

Egentlig burde Günther kunne forvente sympati fra sydtyskerne. Han er nemlig ikke blot konservativ, men samtidig noget så sjældent som en nordtysk katolik.

Men både moralsk og politisk er Daniel Günther målt med traditionalisternes alen lidt af en kætter. Han har åbent fastslået, at homoseksuelle ægteskaber et udtryk for sande, konservative værdier, fordi to mennesker her "vælger at stifte familie og indgå i et forpligtende fællesskab".

Det er slemt - endnu værre er det, at Daniel Günther udtrykker støtte til betydelige lempelser af kursen over for afviste asylansøgere.

- Udvisninger rammer ofte de forkerte, nemlig mennesker der har levet en evighed i Tyskland og er godt integrerede. På den anden side lykkes det ikke at udvise mennesker, der ikke overholder vores love, har Günther sagt.