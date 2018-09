HANGZHOU: Slesvig-Holstens ministerpræsident er for øjeblikket på besøg i delstatens, kinesiske partnerregion, Zhejiang. Her lykkedes det gæsten fra Nordtyskland at forbløffe værterne. Under en reception leverede Daniel Günther den musikalske underholdning ved at synge børnesangen, Mester Jakob - på kinesisk.

Forklaringen på sprogkundskaberne er, at Günther som barn blev undervist af en kinesisk musiklærer i sin folkeskole i Eckernförde. Og hun indøvede netop Mester Jakob på sit modersmål med børnene.

/DPA