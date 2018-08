Grov svindel mod ledige

FLENSBORG: Cirka 15 ofre for en ny type identitetstyveri personer har kontaktet kriminalpolitiet i Flensborg. Alle har reageret på jobannoncer. I forbindelse med ansøgningen har de pågældende fået besked på at fremsende kopier af deres id-papirer, adresser og et foto.

Noget arbejde har det ikke udløst. Fupmagerne bag annoncen har i stedet benyttet de personlige oplysninger til at åbne bankkonti i ansøgernes navne og begå omfattende internetkriminalitet.

/SHZ