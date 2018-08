Groft hærværk mod domhus

FLENSBORG: Ukendte gerningsmænd kastede natten til tirsdag tjære mod retsbygningen i Flensborg. Bygningen er fredet, og det bliver muligvis nødvendigt at tilkalde specialister for at udbedre skaderne.

Baggrunden for hærværket er foreløbig helt ukendt. Dog spekuleres der i, om der kan være en sammenhæng med ankesagen mod en person, der tidligere havde deltaget i besættelsen en bygning i Flensborgs havneområde. Ankesagen startede tirsdag.

Disse spekulationer kan politiets Flensborg Politis talskvinde Sandra Otte dog ikke bekræfte. Hun henviser blot til, at efterforskningen pågår, og intet endnu er afklaret.

Knap 300 betjente ryddede i februar 2016 det alternative boligprojekt, Luftschlossfabrik ved Flensborg Havn. Myndigheder og besættere tørnede i den forbindelse ret ret hårdhændet sammen. Fem blev kvæstet og 21 anholdt. Efterfølgende blev en dengang 24-årig mand idømt dagbøder for i alt 1800 euro, efter han blev kendt skyldig i blandt andet at have skudt fyrværkeri mod politiet.

/SHZ