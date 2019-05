Grøn sejr giver Duborg-student en plads i EU-parlamentet

FLENSBORG: Valget syd for grænsen udløser en ekstra, dansk stemme i EU-parlamentet. For De Grønne i Tysklands nordligste forbundsland betyder en jordskredssejr med 29,1 procent af samtlige stemmer ikke blot, at partiet blev det største i delstaten, men også at en grøn slesvig-holstener skal til Bruxelles. Han hedder såmænd Rasmus Andresen og er - som navnet antyder - rundet af det danske mindretal.

Den 33-årige politiker har gjort lynkarriere, siden han for første gang i 2009 som ganske ung blev valgt ind i den slesvig-holstenske landdag, hvor han for øjeblikket er vicepræsident. Men inden han kom så vidt, nåede han først at blive student fra Duborg Skolen og efterfølgende læse på Roskilde Universitet.