GLÜCKSBURG: Glücksburg Slot dannede fredag aften rammen om en gallaaften inden for MIDAS, mindretalsavisernes sammenslutning.

Der skulle blandt andet overrækkes to priser: Prisen fra MIDAS selv og Otto von Habsburg Preis. Mens den første går til en journalist fra mindretallene, der har ydet en ekstraordinær indsats, går den anden til folk uden for mindretallene, der ofte har gjort deres sag til deres egen. Der medfølger en statuette og et pengebeløb.

Otto von Habsburg Preis gik i år til Jysk Fynske Medier og Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag, i skikkelse af chefredaktørerne Peter Orry og Stefan Gläsener.

De fik prisen, fordi de er indgået i et samarbejde med de to mindretalsaviser i grænselandet, det danske mindretals Flensborg Avis syd for grænsen og Der Nordschleswiger, der er avisen for det tyske mindretal i Sønderjylland. Det drejer sig om at udveksle artikler og fotos.