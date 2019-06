Grænselandet jubler over motorvejsafgiftens forlis

I Slesvig-Holsten frygtede man konsekvenserne for turisme og erhvervsliv som følge af den planlagte motorvejsafgift, der nu er kendt ulovlig af EU-domstolen.

FLENSBORG: I grænselandet vækker det lettelse, at EU-domstolen i Luxembourg har afvist de tyske planer om at indføre motorvejsafgift.

- Jeg er tilfreds med, at dette vanvid ikke bliver til noget, siger den slesvig-holstenske trafikminister Bernd Buchholz fra det liberale FDP.

Også erhvervslivet glæder sig.

- For Slesvig-Holsten med den omfattende trafik på tværs af grænsen til Danmark er det et godt signal, siger Uli Wachholtz, der er præsident for arbejdsgiverforeningernes sammenslutning, Unternehmensverbände Nord.