Grænseland frygter vejskat: Danskerne holder sig væk

Rapporten konkluderer, at specielt de tyske grænseregioner kommer til at lide. Det overrasker ikke den slesvig-holstenske trafikminister Bernd Buchholz.

KIEL: Slesvig-Holsten risikerer alvorlige, økonomiske udfordringer, hvis Tyskland som planlagt indfører afgift for at benytte motorvejene til næste år i oktober. Det viser en ny rapport.

Afhængige af danskere

Grænsehandlen er det helt afgørende fundament under økonomi og beskæftigelse i det nordligste Slesvig-Holsten. Således køber danskerne årligt nydelsesmidler for omkring fire milliarder kroner i tyske butikker ved grænsen. Det beretter den seneste rapport fra Skatteministeriet. Den samlede grænsehandel er dog væsentlig større. Der ryger nemlig desuden masser af dagligvarer, men også blandt andet beklædning og varige forbrugsgoder i bagerummet, når danskerne tager på indkøbstur til Tyskland.

- Motorvejsafgiften er et meningsløst projekt, der kan blive meget dyrt for de tyske skatteydere. Specielt området ved grænsen til Danmark kommer til at lide under den europa-fjendtlige afgift. Hvis danskerne helt eller delvist bliver væk, vil kommuner og erhvervsliv sikkert takke Andreas Scheuer, mener næstformanden i De Grønnes fraktion i forbundsdagen, Konstantin von Notz, ifølge SHZ.

Med den bemærkning håner han den tyske trafikminister Andreas Scheuer fra det konservative CSU, der står bag afgiften.

Den nye rapport leverer yderligere ammunition til afgiftsmodstanderne. Ifølge beregningerne er vejskatten ikke kun et problem i grænselandet. Samlet set er der tale om en betydelig underskudsforretning.

Trafikministeriet forventer indtægter på næsten 500 millioner euro. Men de nye beregninger tyder på, at der snarere bliver tale om en udgift på mindst ti millioner euro i de første år. I værste fald kan tabet løbe op i langt over 100 millioner euro.