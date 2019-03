FLENSBORG: Jeg har et dansk kørekort. Jeg har bare glemt det.

Sådan lød forklaringen fra en 38-årig tysker, der søndag blev standset af tysk politi, efter han havde krydset grænsen ved Kruså.

Betjentene tjekkede påstanden hos kollegerne i Danmark. Her viste det sig, at den 38-årige ganske rigtigt havde haft et dansk førerbevis. Men han var frakendt retten til at køre bil i tre år.

Den 38-årige blev på stedet sigtet for kørsel uden kørekort.

/JV