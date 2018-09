Grænsebyer afviser at huse atomaffald

Alene af hensyn til det gode forhold til de danske naboer, bør grænsebyen, Harrislee, afvise depot for radioaktivt affald, hedder det i en udtalelse fra byen lige syd for Aabenraa Kommune.

FLENSBORG: Kampen mod en mulig deponering af svagt strålende atomaffald tæt på den dansk-tysk grænse i Harrislee blusser op igen. Både kommunalbestyrelsen i Harrislee og Flensborgs byråd skal drøfte sagen torsdag. - Forvaltningen anbefaler, at politikerne stemmer for en erklæring, der afviser Harrislee som hjemsted for deponering af det let radioaktive materiale fra atomkraftværker, siger Harrislees borgmester, Martin Ellermann. Kommunerådets hovedudvalg har allerede godkendt erklæringen. I resolutionen hedder det blandt andet: En deponering af affald fra atomare anlæg direkte ved grænsen til den danske Aabenraa Kommune vil være skadelig for det gode naboforhold hen over grænsen. Den fare bør vi undgå - ikke alene af politiske årsager.

Flensborg byråd er enig i Harrislees holdning, at det ikke er modbevist, at også svagt radioaktivt materiale udgør en risiko. Flertalsudtalelse fra Flensborg Byråd.

Ny rapport - Baggrunden er ikke kun, at der er kommet en ny miljøminister i Slesvig-Holsten, men også, at ministeriet har fremlagt en omstridt rapport om deponering af byggeaffald fra atomkraftværker, tilføjer borgmester Martin Ellermann. Rapporten anbefaler at lagre affaldet på syv navngivne steder - og et af de steder er altså Harrislee. Også politikerne i Flensborg skal drøfte sagen, og et flertal bestående af det danske SSW, Socialdemokratiet, yderpartiet, Die Linke samt to borgerlister har fremlagt en resolution, der støtter nabokommunen Harrislees kamp mod en mulig deponering. - Flensborg byråd er enig i Harrislees holdning, at det ikke er modbevist, at også svagt radioaktivt materiale udgør en risiko for befolkningen, skriver de fem byrådsgrupper i deres fælles erklæring, som efter al sandsynlighed vil blive vedtaget af Flensborg Byråd.