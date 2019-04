Grænsebutikkerne syd for grænsen vil ikke blande sig i dansk debat om højere tobaksafgifter, men tror, at prisforskellen skal være stor for at have betydning.

- Men der er nok ikke tvivl om, at der skal være tale om en pænt stor forskel i priserne, for at der vil komme mere grænsehandel på grund af cigaretter, siger Erik Holm Jensen, der er formand for de tyske grænsebutikkers brancheorganisation, Interessengemeinschaft der Grenzhändler. Han ønsker i øvrigt ikke offentligt at være en del af det, han ser som en intern dansk politisk diskussion.

FLENSBORG: For tiden har grænsebutikkerne nærmest kun cigaretter på hylderne som en service til kunderne. Salget er nemlig gået støt nedad i mange år - og for tiden er cigaretter generelt billigere i Danmark end i Tyskland. Men den danske diskussion om markant dyrere tobak kan vende billedet.

Jeg regner ikke med, at danskerne vil valfarte for at købe cigaretter i Tyskland som følge af en dansk pris på 60-70 kroner for en pakke.

Prisen afgør alt

Martin Klatt fra Syddansk Universitet, der har beskæftiget sig en del med grænsehandel, har nogenlunde den samme synsvinkel:

- Det afhænger sikkert af den danske prisfastsættelse, men jeg regner ikke med, at danskerne vil begynde at valfarte for at købe cigaretter i Tyskland som følge af en dansk pris på 60-70 kroner for en pakke, siger han

Kræfter i Danmark vil gerne følge Norge, der ud over høje priser også har forbudt reklamer for cigaretter og lavet en række andre initiativer. De har samlet betydet, at det i dag kun er tre procent mellem 16 og 24 år, der ryger i Norge. I Danmark er det tilsvarende tal på over 15 procent - og på det seneste har det været stigende.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) mener, at sammenligningerne med Norge har den manko, at Norge ikke er med i EU. Nu køber nordmændene 44 procent af alle cigaretter i Sverige - men de må kun have 200 cigaretter med over grænsen pr. gang. Når danskere er i Tyskland, gælder EUs regler om, at man må have 800 cigaretter med.