Måske kommer fremtidens tog mellem Aarhus og Hamborg alligevel til at holde ved en ny grænsebanegård her i Flensborg-bydelen, Weiche. Foto: Markus Dewanger.

Et politisk flertal i Flensborg forkastede i 2016 tanken om en fælles dansk-tysk grænsebanegård i bydelen Weiche. Nu genopliver det tyske trafikministerium ideen.

FLENSBORG: Et politisk flertal bestående af det konservative CDU, De Grønne og Socialdemokratiet i Flensborg Kommunes forretningsudvalg lagde i 2016 planerne om en ny grænsebanegård i den vestlige bydel, Weiche, i graven. Men nu et ideen så at sige genopstået. Onsdag præsenterede det tyske trafikministerium nemlig et helt friskt oplæg til forbundsrepublikkens fremtidige jernbanedrift. Og her indgår en station i Weiche sammen med udbygning af jernbanenettet gennem Flensborg med stoppesteder på Exe i den vestlige del af centrum og ved den nuværende buscentral i midtbyen. I Flensborg er ingen dog blevet spurgt. Og det vækker forundring. - For tre år siden diskuterede vi temaet på baggrund af en redegørelse, der var blevet udarbejdet specielt til formålet. Et flertal sagde markant nej til ideen blandt andet fordi, det overstiger byens finansielle muligheder, siger Arne Rüstemeier, der er gruppeformand for CDU i Flensborg Byråd til avisen, Flensburger Tageblatt.

Dansk ønske En ny banegård i Flensborg-området har stået højt på ønskesedlen nord for grænsen. Udviklingsråd Sønderjylland, Region Syddanmarks formand Stephanie Loose og flere byrådspolitikere i grænselandet har talt varmt for en fælles grænsebanegård, fordi der på den vis kan skabes bedre og hurtigere forbindelser for tog mellem Aarhus og Hamborg. Syd for grænsen har også det dansk-frisiske parti, SSW, bakket op om planerne. Man føler sig dog overrumplet over udmeldingen fra trafikministeriet i Berlin og vil derfor ikke på nuværende tidspunkt kommentere sagen, skriver Flensborg Avis. Det liberale FDP i Flensborg støtter ideen om om banegården i Weiche. Trods den oprindelige modstand er CDU i Flensborg ikke længere fuldstændig afvisende over for en banegård i Weiche - dog under én afgørende forudsætning. Betingelsen er nemlig, at delstaten i skikkelse af den slesvig-holstenske trafikminister Bernd Buchholz giver tilsagn om at stå for en væsentlig del af finansieringen.

Klar til en snak - Så derfor inviterer vi gerne ministeren til at diskutere temaet med os, forklarer Arne Rüstemeier til Tageblatt. De tyske statsbaner, Deutsche Bundesbahn, understreger over for avisen, at der kun er tale om et oplæg fra det tyske trafikministerium, og man derfor ikke kan udtale sig om indholdet.