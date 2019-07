Godt 100 biler smadret af hærværksmænd ved lufthavn

HAMBORG: Flere end 130 biler er blevet udsat for groft hærværk, mens de har stået parkeret i området ved Hamborgs lufthavn. Køretøjernes lakering er blevet ødelagt, og dæk skåret op.

Bilerne tilhører for de flestes vedkommende passager, der er fløjet ud i verden fra Hamborg Lufthavn og for at spare p-gebyrer har stillet bilerne fra sig på det offentlige vejnet i nærheden.

Mange beboere i området er stærkt frustrerede over de fremmede biler, som lægger beslag på de i forvejen få p-pladser.

Hærværket er gået ud over både tyske biler og køretøjer fra nabolandene.

Politiet forventer yderligere anmeldelser i den kommende tid, når ejerne vender hjem fra ferie og finder deres ødelagte biler.

/SHZ