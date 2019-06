Gloede på livsfarligt kvæstede: Nu bliver nysgerrige trafikanter straffet

LÜBECK: Otte mennesker blev til dels livsfarligt kvæstet i en voldsom trafikulykke fredag aften ved motorvejskrydset nær Lübeck. Til politiets fortrydelse var alt for mange nysgerrige trafikanter på stedet mere optaget af at glo på ofrene og de smadrede biler end af at passere ulykkesstedet.

Med tegn og signaler opfordrede betjentene bilisterne til at komme hurtigst mulig forbi. Da det ikke nyttede, valgte politiet en hård, men usædvanlig kurs. Betjentene gav sig ganske enkelt til at fotografere de mest hårdnakkede nysgerrige og deres biler. Fotografierne vil herefter blive anvendt som bevismateriale i de kommende retssager mod de pågældende.

