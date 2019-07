Glemsom pensionist mistede sin bil to dage i træk

LÜNEBURG: To gange måtte en glemsom 78-årig have politiets hjælp til at finde sin parkerede bil i Lüneburg øst for Hamborg. Første gang bad manden om hjælp, da hans køretøj blev indkaldt til periodisk syn. Den ældre herre havde imidlertid glemt, hvor han havde stillet bilen. Han mente dog at kunne huske, at bilen var rød.

Faktisk lykkedes det hjælpsomme betjente at finde bilen, der dog viste sig at være sort. Dagen efter var den så gal igen. Bilen var væk en gang til, men blev atter fundet.

Myndighederne undersøger nu, om manden overhovedet er i stand til at føre bil på betryggende vis.

/SHZ