Glade børn trodsede regnen for at møde dronningen

DANEVIRKE: I silende regn ankom dronning Margrethe til Danevirke torsdag formiddag. Trods vejret stod 1200 børn fra de danske skoler og børnehaver klar med bannere og flag og jublede, da dronningen ankom.

Dronningen fik forevist det sted, hvor arkæologer har opdaget rester af en hovedport i Danevirkevolden, og ved Valdemarsmuren afslørede hun den nye UNESCO verdensarv plakette. Bagefter gik dronningen ind for at se museet, hvor hun blev præsenteret for nyopdagede, arkæologiske fund fra udgravningen af hovedporten.