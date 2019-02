MILDSTEDT: Er Lara Flatterich fra Mildstedt i Nordfrisland Tysklands smukkeste kvinde? Foreløbig er den 22-årige i hvert fald Miss Schleswig-Holstein. Men nu deltager hun også i den nationale konkurrence om at blive Miss Germany. Det sker den 23. februar i Baden-Württenberg.

Privat er Lara Flatterich under uddannelse til radiolog. Ambitioner om en karriere som skønhedsdronning eller fotomodel har hun aldrig haft. Helt tilfældigt blev hun imidlertid opdaget af talentspejdere via Instagram og blev opfordret til at deltage i konkurrencen om at blive Miss Schleswig-Holstein.

For Lara fra Nordfrisland er tilværelsen ind i mellem smertefuld. Siden barndommen har hun været ramt af leddegigt. Sygdommen er kronisk og kan ikke kureres. Hun nægter dog at lade sig kue.

- Jeg spiller klaver og dyrker masser af sport, helst cykling og jogging, men ok, nogle gange kan det så bare ikke lade sig gøre, konstaterer den 22-årige.

/SHZ