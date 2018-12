NEUMÜNSTER. Tirsdag sluttede fire år med vejarbejder og kø på den vigtige motorvej A7 mellem Danmark og Hamborg. Her blev den nye, sekssporede strækning mellem Bordesholm lige syd for Kieler-kanalen og Hamborgs bygrænse indviet af den slesvig-holstenske ministerpræsident Daniel Günther og delstatens erhvervsminister Bernd Buchholz .

De 60 kilometer motorvej har været et gigantprojekt med et budget på 600 millioner euro. For de penge er der ikke kun blevet bygget vejbaner. 33 broer er blevet revet ned og erstattet med nye, mens 28 andre er blevet totalsaneret. Det skriver mediehuset SHZ.

Byggeriet er blevet realiseret i et såkaldt offentlig-privat partnerskab med virksomheden, Via Solutions Nord, der de næste 30 år driver motorvejen mod betaling fra de offentlige kasser. Afregningens størrelse afhænger også af, hvor godt trafikken kan afvikles på strækningen. Således udløser for eksempel vejarbejder reducerede betalinger.

Ved indvielsen var der dog et enkelt skår i glæden. Det trækker nemlig ud med at få afsluttet arbejdet på det allersidste afsnit, der fører gennem Neumünsters centrum. Her bliver de sidste kilometer først klar til foråret.