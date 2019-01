KIEL: Flere end 20 politikere fra Slesvig-Holsten er blevet ofre for et stort hackerangreb. Blandt de berørte er medlemmer af forbundsdagen, adskillige ministre i delstaten, men også lokalformænd for det konservative CDU, Socialdemokratiet og De Grønne sammen med deres ægtefæller.

Særlig hårdt ramt er Robert Habeck fra Flensborg, der er formand for De Grønne i hele Tyskland. For mens hackerne kun har offentliggjort mobil- og fastnetnumre på ministerpræsident Daniel Günther og Socialdemokratiets delstatsformand Ralf Stegner, er angriberne trængt dybt ind i Robert Habecks privatsfære. De har fået fat på en række data fra perioden mellem 2016 og 2018. Det drejer sig blandt andet om billeder af Robert Habecks ID-kort, hans hustrus kreditkort, information om politikerens bankforbindelse samt økonomiske forhold omkring et bogprojekt.

Desuden har hackerne offentliggjort Robert Habecks privatadresse samt indholdet af en chat, han har ført med sin familie på nettet.