SCHNAKENBEK: Hvad der skulle have været en hyggelig gåtur langs Elben endte som et smertefuld mareridt for en gruppe pensionister, der søndag aften vandrede i området omkring Schnakenbek i det sydligste Slesvig-Holsten. En flok gedehamse angreb nemlig de gående og stak i alt otte personer. Nogle ofrene blev stukket flere gange, og en enkelt måtte efterfølgende på sygehuset.

Brandvæsnet reddede pensionisterne væk fra stedet i båd. /DPA