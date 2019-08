Fupmagere har held til at snyde ældre for millioner

KIEL: I år er det hidtil lykkedes falske politifolk at snyde især ældre i Slesvig-Holsten for godt 500.000 euro. 21 gange hoppede ofrene nemlig på fupnummeret, når de pågældende ringede op og udgav sig for betjente, der ville hjælpe med at sikre de ældres penge. Forklaringen lyder typisk, at der foregår svindel i ofrenes pengeinstitut. Derfor skal de ældre hurtigst mulig hæve deres formue og overlade den til politifolk, der naturligvis blot er svindlere.

I 2019 lykkedes det svindlerne at narre godt 1,5 millioner euro fra 31 ofre i Slesvig-Holsten.

/DPA