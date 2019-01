Fupmager stjæler 90-årigs formue

LÜBECK: En 90-årig mand fra Lübeck har mistet sine sparepenge til en svindler, der udgav sig for at være betjent. Den falske politimand ringede den ældre herre op og meddelte, at en farlig tyv var blevet anholdt.

I den angivelige tyvs lomme havde man fundet en seddel med den 90-åriges navn. Derfor burde den gamle mand i sin egen interesse hæve sine sparepenge og lade politiet passe på dem.

Den 90-årige fulgte det dårlig råd og efterlod sin formue i en konvolut på et aftalt sted, hvorefter pengene naturligvis forsvandt.

Af hensyn til efterforskningen ønsker politiet ikke at oplyse beløbets størrelse.

