KUPFERMÜHLE: En træt og fuld russer havde onsdag nat sat sig til hvile midt på en cykelsti ved Kupfermühle umiddelbart syd for grænsen. Da politiet blev opmærksom på situationen, bad de om mandens id-papirer. Dem havde han ingen af. Manden blev derfor taget med på stationen.

Her blev det opklaret, at der var tale om en 53-årig, russisk statsborger. En alkoholtest afslørede en promille tæt på to.

For sin egen skyld blev den 53-årige anbragt i detentionen, hvor han kunne sove branderten ud.

/JV