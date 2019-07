Fuld og rasende polak brækkede betjents håndled

FLENSBORG: En voldsomt beruset, polsk gæst nåede både at true de andre gæster med døden og brække håndledet på en betjent, da der søndag aften var ballade på et motel ved flyvepladsen i det vestlige Flensborg. Politiet blev tilkaldt, efter den 24-årige polak havde opført sig stærkt aggressivt over for de øvrige gæster.

Adskillige patruljevogne blev sendt til motellet. Her forsøgte betjentene forgæves at tale den 24-årige til ro.

Til sidst skønnede politifolkene, at den 24-årige var til fare for både sig selv og andre. Derfor blev manden anholdt. Undervejs mod politistationen brækkede den rasende polak håndledet på en betjent.

/SHZ