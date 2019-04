Frygt for drukneulykke: Eftersøgning er nu opgivet

ST. PETER-ORDING: Myndighederne har nu afbrudt eftersøgningen efter de to personer, der torsdag muligvis kæntrede ud for St. Peter-Ording ved den nordfrisiske vestkyst. Nogle strandgæster mente, at de torsdag aften så to personer i en kano, der tilsyneladende var blevet fanget af vind og strøm og drev til havs.

Tre helikoptere samt både fra redningstjenesten, politiet og toldvæsnet har været indsat i eftersøgningen uden at finde spor af hverken kanoen eller dens passagerer.

Mandag var ingen fortsat meldt savnet. Myndighederne håber derfor, at der kan have været tale om en misforståelse, og ingen således har mistet livet i bølgerne.

/SHZ