Frygt for ballade ved koncert med omstridt band i Flensborg blev gjort til skamme

Gruppen Frei.Wild beskyldes for tilknytning til højrefløjen og blev forhindret i at give koncert på arena i Flensborg. Musikerne gennemførte i stedet en friluftskoncert, der stort set forløb fredeligt,

FLENSBORG: Det vigtigste først: Bortset fra enkelte skærmydsler forløb alt fredelig i forbindelse med den omstridte rockgrupep Feri.Wilds besøg i Flensborg. Cirka 1000 fans var påskelørdag mødt på Exe-pladsen i det sydvestlige Flensborg for at se det tysksprogede rockband fra Sydtyrol. Over for tilhængerne stod cirka 150 af gruppens kritikere.

På forhånd havde Frei.Wild gennem flere måneder sørget for en ophedet debat. I Flensborg opstod der modstand mod den planlagte koncert i idrætsanlægget Flens-Arena, fordi bandet bestandigt bliver sat i forbindelse med højrefløjen. Efterfølgende blev der ikke indgået en lejekontrakt mellem Flens-Arena og Frei.Wilds management.

Frei.Wild anmeldte derefter et arrangement på Exe, for at kunne spille for deres fans der. Gruppens optræden i Flensborg havde ikke meget at gøre med en demonstration. Boderne med pølser, øl og merchandise samt den lille scene lignede mere en normal open air koncert - om end gratis og ledsaget af protester.

- Dejligt at I ikke har ladet jer jage ud af byen, råbte forsanger Philipp Burger fra scenen.