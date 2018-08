Ny fordeling af ansvaret for de tyske motorveje kan forsinke byggeriet af ny motorvejsbro over Kieler-kanalen med op til tre år, frygter politikere i Slesvig-Holsten.

KIEL: I Slesvig-Holsten frygter det konservative CDU yderligere forsinkelser på byggeriet af Rader Hochbrücke, der fører den vigtige motorvej A7 over Kieler-kanalen. Baggrunden er, at forbundsrepublikkens trafikminister Andreas Scheuer overvejer at opløse delstaternes og forbundsrepublikkens fælles projektvirksomhed Deges, der står for planlægningen af den kommende bro. I stedet skal der etableres et nyt selskab, der med forbundsrepublikken som eneejer fra 2021 skal stå for forvaltningen af samtlige tyske motorveje.

- Men uden Deges var mange projekter i de seneste årtier ikke blevet udført professionelt og til tiden, mener Hans-Jörn Arp, der er CDU's trafikekspert i den slesvig-holstenske landdag.

Han advarer derfor om, at etableringen af den nye bro over Kieler-kanalen samt andre større projekter i Slesvig-Holsten muligvis kan blive forsinket med op til tre år.

- Det vil få katastrofale konsekvenser. Den beskadigede bro kan ganske enkelt kun holde frem til 2026, understreger Hans-Jörn Arp.

Også den slesvig-holstenske trafikminister Bernd Buchholz påpeger, at man ikke ikke må miste kontinuiteten i forbindelse med en omlægning. Med hensyn til vejprojekterne i Slesvig-Holsten er Buchholz fra det liberale parti, FDP, dog fortrøstningsfuld.

- Deges arbejder jo videre med de projekter, selskabet har fået overdraget. Her sidder man jo ikke blot passivt og afventer virksomhedens videre skæbne, forklarer Bernd Buchholz, som derfor ikke forventer forsinkelser.