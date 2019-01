KIEL: 70 år efter den nyetablerede forbundsrepublik fik sin grundlov, bliver der nu sat ekstra fokus på demokrati i de slesvig-holstenske skoler. Det siger delstatens undervisningsminister Karin Prien. Hun har udnævnt 2019 til "den politiske dannelses år".

Skolerne får blandt andet muligheder for at invitere medlemmer af den slesvig-holstenske landdag på besøg. Her får skolelever og politikere lejlighed til at diskutere i øjenhøjde. Og et tema er sikkert, nemlig legalisering af cannabis. Det ender erfaringsmæssigt altid på dagsordnen ved den slags lejligheder, forklarer Karin Prien.

/DPA