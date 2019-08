Fortsat et mysterium: Hvorfor skulle 25-årig kvinde dø?

JÜBEK: Motivet til drabet på en 25-årig kvinde onsdag i Jübek mellem Flensborg og Slesvig er fortsat uklart. En 62-årig mand er varetægtsfængslet sigtet for at have stukket kvinden til døde. Men politiet har foreløbig endnu ikke nogen forklaring på, hvorfor den 62-årige skulle have dræbt kvinden.

Kvindens samlever er en bekendt til 62-årige.

Den sigtede og kvinden befandt sig alene i huset, da drabet fandt sted.

Naboer hørte skrig fra huset og holdt den 62-årige fast, indtil politiet nåede frem.

