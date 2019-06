Forslag om pension til brandfolk splitter

Socialdemokraterne i Slesvig-Holsten vil give frivillige brandfolk en tillægspension i alderdommen. Modstanderne i regeringen kalder forslaget et bureaukratisk uhyre.

KIEL: Cirka 50.000 ulønnede medlemmer af de frivillige brandværn i Slesvig-Holsten fortjener en pension som påskønnelse deres indsats. Det mener delstatens socialdemokrater.

- Brandfolk fortjener vores solidaritet og respekt. De har et hårdt job og gør det forbandet godt. De ofrer deres fritid for vores sikkerhed. Vores påskønnelse bør ikke blot bestå af varme ord, skriver Socialdemokratiets brandværnspolitiske ordfører Beate Raudies i sin begrundelse for forslaget.

Partiet forestiller sig, at delstaten og de enkelte kommuner skal finansiere pensionen via månedlige indbetalinger til en pensionskasse. Herefter skal brandfolkene have ret til den tillægsydelse oven i deres almindelige pension, når de fylder 67. Pensionens størrelse har socialdemokraterne ikke lagt sig fast på.