Forslag om frigivelse af marihuana lider skibbrud

KIEL: Det dansk-frisiske SSW har lidt skibbrud i den slesvig-holstenske landdag med et forslag om at gennemføre et forsøg med kontrolleret frigivelse af marihuana i delstaten fra næste år. Kun Socialdemokratiet stemte fredag for udspillet fra SSW.

Regeringskoalitionen mellem det konservative CDU, De Grønne samt de liberale i FDP afviste ideen af juridiske årsager. Internt er regeringen splittet i sagen. Både de Grønne og FDP støtter en mere liberal narkopolitik, mens CDU nærer betænkeligheder.

På den baggrund kunne parlamentet i Kiel kun blive enig om at undersøge mulighederne for pilotprojekter med hel eller delvis frigivelse af marihuana. Det skriver nyhedsbureauet DPA.

Socialminister Heiner Garg fra FDP appellerede til den konservativt-socialdemokratiske regeringskoalition i forbundsdagen om at gøre modelforsøg i delstaterne mulige.

Tyskland er ganske vist en føderal stat med stor selvbestemmelse i de forskellige forbundslande. Men lokal lovgivning om legalisering af marihuana i direkte modstrid med den tyske narkolovgivning vil være vanskelig at gennemføre.

En smutvej er vurderingen af, hvornår marihuana er til eget forbrug, og besiddelse ikke straffes. Her hører de nuværende regler i Slesvig-Holstensk blandt de mere restriktive med seks gram som øverste grænse. I Berlin, Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz kan brugere have op til ti gram i lommen uden at risikere straf.