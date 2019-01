Forretninger og banker syd for grænsen kan løbe tør for penge

KIEL: Går turen over grænsen i den kommende tid, er det vigtigt enten at medbringe euro hjemmefra eller kun handle i for eksempel butikker og spisesteder, der accepterer kortbetaling. Medarbejderne i flere slesvig-holstenske sikkerhedsfirmaer har nemlig onsdag nedlagt arbejdet. Derfor bliver der ikke kørt nye forsyninger af mønter og sedler ud til banker og virksomheder. Det skriver nyhedsbureauet DPA.

I Slesvig-Holsten bliver der strejket hos Ziemann og Prosekur, der er delstatens vigtigste aktører inden for pengetransporter.

Både i banker og forretninger er kontantbeholdningerne i bund efter julen, hvor der også er blevet hævet store beløb i kontantautomaterne. Hermed kan der i løbet af kort tid blive knaphed på kontanter i et land, hvor digitale betalingsmidler er langt mindre almindelige end i Danmark.

Strejkerne i Slesvig-Holsten er et led i en arbejdskonflikt, der omfatter hele forbundsrepublikken. Her har de ansattes fagforbund Verdi opfordret til strejke på grund af strandede lønforhandlinger.