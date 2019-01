NEUMÜNSTER. Betjentene må have haft svært ved at holde masken, da de onsdag blev kontaktet af en 37-årig bulgarer på banegården i Neumünster i det centrale Slesvig-Holsten. Manden bad politiet om hjælp, fordi myndighederne forfulgte ham. Og det havde han sådan set ret i. For da betjentene tjekkede registret viste det sig, at den 37-årige var efterlyst på grund af en ubetalt bøde på 673 euro.

Så mange penge havde manden ikke. Derfor skal han tilbringe de kommende 20 dage trygt og godt bag tremmer.

/JV