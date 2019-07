For at forebygge traafikkens totale sammenbrud er de tyske skoleferier spredt ud over afskillige måneder. Arkivfoto.

Forældre i Slesvig-Holsten gør oprør mod, at indbyggerne i Bayern og Baden-Württemberg har eneret på skoleferie i slutningen af august og begyndelse af september.

KIEL: Med godt 80 millioner indbyggere ville det udløse kaos, hvis alle indbyggere i Tyskland holdt sommerferie på samme tid. Allerede nu er vejnettet overbelastet, men endnu flere på vejene samtidig ville udløse trafikkens totale sammenbrud. Derfor bliver de tyske skoleferier spredt over adskillige måneder. Det foregår ved, at delstaternes kulturministre drøfte den mest hensigtsmæssige fordeling. Problemet er blot, at nogle ministre er mere lige end andre i den forhandling. En gammel særregel betyder, nemlig at de sydlige delstater Bayern og Baden-Württemberg har eneret på ferie i sensommeren. Men nu kræver en gruppe slesvig-holstenske forældre samme mulighed. Debatten er opstået efter Hamborgs skolesenator Ties Rabe har sat spørgsmålstegn ved Bayerns og Baden-Württtembergs monopol på sommerferie i august og begyndelsen af september. - Denne regel er ikke længere i pagt med tiden, mener Ties Rabe, der bliver bakket op af kollegerne i Niedersachsen og Nordrhein-Westfalen.

Hvis ikke nogle forbundslande skal lide mere under dette end andre, skal alle behandles lige. Thorsten Muschinski, forældrerepræsentant.

Ikke liv eller død De tyske skoleferier er planlagt frem til 2025. Men til efteråret tager kulturministrene fat på fordelingen af ferieugerne frem til 2030. Slesvig-Holstens undervisnings- og kulturminister tager kravene fra forældrene ganske roligt. - Regulering af ferierne er ikke ligefrem et spørgsmål om liv eller død, siger Karin Prien. Hun henviser til, at der også er fordele forbundet med at have skoleferie i juli eller begyndelsen af august. - Mange slesvig-holstenere er glade over, at deres sommerferie rent faktisk er placeret i sommermånederne, understreger ministeren. Den udtalelse provokerer en del forældre.

Forældreformand raser - Ferierejser er dyrest i juli. Hvis ikke nogle forbundslande skal lide mere under dette end andre, skal alle behandles lige. Men det virker som om, den beslutning bliver truffet af mennesker, der på grund af deres egne høje indkomster næppe kan bedømme, hvor stor belastningen er for en almindelig familie, forklarer Thorsten Muschinski, der er formand for folkeskolernes forældreforening. Andre forældrerepræsentanter er knap så kritiske. - Hvis vi spørger ti forældre i denne sag, får vi ti forskellige svar, mener Claudia Pick, der står i spidsen for gymnasiernes forældresammenslutning. I hendes optik er det vigtigere, at perioden mellem påske- og sommerferie ikke bliver for lang, så skoleåret forekommer eleverne uendeligt.