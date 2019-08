Forældre fejrer første skoledag med dyre fester

FLENSBORG: Cirka 22.400 nye elever begynder i denne uge i de slesvig-holstenske skoler. Det giver ikke kun travlhed i klasselokalerne, men også i restaurationsbranchen. Stadig flere forældre vælger at markere deres børns første skoledag med at inviterer familien ud at spise.

- Dagen er blevet til et event. Måske er den en erstatning for kristne festdage som dåb og konfirmation, hvor børnene er centrum for deres families opmærksomhed, forklarer professor Beate Blaseio, der er formand for folkeskolernes sammenslutning i delstaten og arbejder med pædagogisk videnskab på Europa-Universitetet i Flensborg.

Grundlæggende vil Beate Blaseio ikke tage afstand fra den den øgede opmærksomhed på første skoledag. Hun mener, de voksne på indfølende vis ledsager deres børn gennem livets overgang.

- Jeg tror, der har noget at gøre med tendensen til at trække sig tilbage til private, som jeg observerer overalt. En stadig mere fremherskende indstilling er, at fundamentet for et godt liv skal findes i familien og ikke i samfundet, mener Beate Blaseio.

Knap så ukritisk er Irene Johns, der er formand for den tyske pendant til Børns Vilkår i Slesvig-Holsten. Hun iagttager en tiltagende konkurrence om stadig dyrere fester og afviser tendensen.

- Men jeg finder det under alle omstændigheder rigtigt, at man markerer en så vigtig dag, så den bliver husker, understreger Irene Johns.