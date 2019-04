Forældre bliver straffet for at holde deres søn hjemme, da hans klasse skulle besøge moske

RENDSBURG: Det er ok at straffe et forældrepar fra Rendsburg, fordi de i 2016 holdt deres søn hjemme, da hans klasse skulle besøge en moske. Afgørelsen står fast, efter forældreparret ikke har fået lov til at anke en afgørelse i en lavere retsinstans. Her blev forældreparret idømt en bøde på 50 euro.

Forældrene afviste at lade sønnen deltage på grund af deres egen holdning til religion. Skolelederen afviste anmodning under henvisning til den generelle skolepligt i Tyskland.

/SHZ