MINDRETAL

FLENSBORG: Folketingets sydslesvigudvalg har besluttet, at man ikke vil igangsætte en undersøgelse af Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Skoleforeningen havde ellers anmodet udvalget om at foretage en uvildig undersøgelse af foreningens virksomhed.

Sydslesvigudvalgets formand, Anni Matthiesen, forklarer, at armslængdeprincippet mellem udvalget og Skoleforeningen er det hensyn, som har vejet tungest i beslutningen. Samtidig mener hun, at det er en opgave, som Skoleforeningen selv er i stand til at løse selv.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at vi ikke er i tvivl om, at skoleforeningen står i en rigtig vanskelig økonomisk situation, og hvis man ikke gør noget vil det blive forværret over de kommende år. Samtidig er det så også sydslesvigudvalgets opfattelse at skoleforeningen selv har kapacitet til at lave den nødvendige analyse, og at man på den baggrund kan træffe de fornødne beslutninger, fortæller Anni Matthiesen.

Hun understreger samtidig, at hun synes det vil være helt naturligt, at skoleforeningen igangsætter en undersøgelse af sig selv.