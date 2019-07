BÖKLUND: En 29-årig mand tilstod i dag i landsretten i Flensborg, at han den 31. januar i år røvede en bankfilial i Böklund nord for Slesvig. Med en kniv truede røveren en ansat i banken til at udlevere cirka 14.000 euro.

Konkret kunne den 29-årige i retten ikke forklare baggrunden for røveriet. Det hele var bare ramlet for ham, sagde den tiltalte.

Manden blev den 2. februar anholdt i Berlin. Han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Det var tip fra befolkningen, der første politiet på sporet.

/DPA