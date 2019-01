Flyvende klenodie er lettet med sin sidste passager

HAMBORG: Dugfrisk var hun ikke længere, men Hamborgs indbyggere elskede hende. Det handler om "Tante Ju". Flyet af typen Junker Ju-52 er efterhånden 83 år gammelt. Og indtil fornylig steg hun stadig op mod Hamborgs himmel. Men nu er det slut.

Lufthansa indstillede i denne uge flyvningerne med Junkers-flyet fra lufthavnen i Hamborg. Det sker af økonomiske grunde. År efter år har luftfartsselskabet støttet flyvningerne med store beløb. Der er ikke længere udsigt til, at aktiviteten nogensinde kommer til at give overskud. Lufthansa overvejer nu alternative muligheder for maskinen.

239 euro var prisen for en rundflyvning på en halv time. For den sum fik passagererne en oplevelse, der ikke kan sammenlignes med forholdene i et moderne fly. Den langsomme maskine syntes at måtte kæmpe for hver meter, når den var lettet. Den maksimale flyvehøjde på 6300 meter var samtidig betydelig lavere end de moderne maskiners. Til gengæld var der en finesse, der forekommer utrolig i vore dage. De store vinduer i kabinen kunne passagererne nemlig åbnes på klem.

Lufthansas bedagede, tre-motorede maskine har en bevæget historie bag sig. I 1936 blev den leveret til Lufthansa. Senere blev flyet overtaget af det tyske flyvevåben under anden verdenskrig. Efterfølgende fløj maskinen på ruter i både Norge og Ecuador, inden Ju-52 i 1970 blev overtaget og restaureret af en amerikansk samler. I 1984 købte Lufthansa flyet tilbage og opkaldte det efter lufthavnen Berlin Tempelhof.