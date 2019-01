KIEL: Godt 4400 flygtninge fandt i 2018 fandt i foregående måned vej til Slesvig-Holsten. Det er cirka 800 færre end året før, fremgår det af statistikken fra delstens kontor for udlændinge.

Flygtningenes flertal kommer fra Syrien, Iran, Irak og Afghanistan. 57 procent af de nytilkomne skønnes at have gode chancer for at blive tildelt asyl. Kun fire procent af de asylsøgende er fra såkaldt sikre oprindelseslande.

Flygtningestrømmen kulminerede i 2015, hvor 35.000 mennesker på flugt kom til Slesvig-Holsten.

/DPA