KIEL: Ved landsretten i Kiel står 28-årig iraker i den kommende uge tiltalt for at være medansvarlig for fire menneskers død i forbindelse med menneskesmugling. Ifølge statsadvokaten, var irakeren i oktober 2015 mod betaling med til at arrangere flere hundrede flygtninges tur over Middelhavet i båd.

Ud for den tyrkiske kyst sank det overfyldte fartøj. I den forbindelse druknede tre børn og en voksen.

Den tiltalte bosatte sig sammen med sin hustru og parrets barn i Slesvig-Holsten, efter han kom til Tyskland i 2015.

