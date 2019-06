JAGEL: Flyvevånet forventer cirka 40.000 gæster, når der lørdag er åbent hus på flyvestationen i Jagel ved Slesvig i forbindelse med Tag der Bundeswehr - Forbundsværnets Dag.

Arrangementet finder sted mellem klokken otte og 17. Alle er velkomne - også gæster fra Danmark. Tilmelding er ikke nødvendig.

Allerede fredag er der et særarrangement for fotografer med speciel interesse for fly. Her regner flyvevåbnet med knap 700 besøgende.

Jagel er hjemsted for Immelmann-eskadrillens 14 tornado-jagere.

