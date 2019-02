Flere skal lokkes til kulturarv

HEDEBY: Flere gæster skal lokkes til at besøge Unescos verdenskulturarv i Hedeby og ved Danevirke. Under mottoet "wo dir Geschichten begegnen - hvor du møder historier" starter en kampagne på de sociale medier. Dette slogan henviser til, at de to steder er fælles historie for både danskere og tyskere. Derfor bliver der også oprettet såvel danske som tyske kanaler på Facebook og Instagram.

Fra begyndelsen af marts kan brugerne her læse om aktuelle begivenheder og få historisk baggrundsinformation.

/DPA