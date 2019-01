KIEL: Flere indbyggere i Slesvig-Holsten har i denne sæson valgt at blive vaccineret mod influenza sammenlignet med sidste år. Det siger chefen for delstatens apotekersammenslutning, Thomas Friedrich til avisen Kieler Nachrichten.

Han vurderer, at der er tale om en stigning i antallet af vaccinerede på mellem ti og 20 procent. Den øgede interesse kan også skyldes, at dette års vaccine vurderes til at være betydelig mere virksom end sidste sæsons.

/JV