Flensborgs overborgmester vil atter lede Socialdemokratiet

FLENSBORG: Flensborgs overborgmester Simone Lange kandiderer atter til posten som formand for Socialdemokratiet i hele Tyskland.

- Jeg ved, at dette land vil være et andet om 20 år, og jeg ønsker, det så skal være et bedre land. Derfor er det på tide at tage ansvar. Jeg føler mig bekræftet af resultatet ved min seneste opstilling sidste år og kandiderer på ny, forklarer Simone Lange i en pressemeddelelse.

Hun stiller op sammen Alexander Ahrens, der er overborgmester i Bautzen i den østtyske delstat Sachsen.

- De mindste, men samtidig vigtigste enheder i Tyskland er byerne og kommunerne. Har bliver der udført basisarbejde af borgmestre og ulønnede kommunalpolitikere. Så meget desto vigtigere er det, at repræsentanter for disse kommuner tager ansvar for vores parti for at forny det og sætte tidens vigtigste temaer på dagsordnen, hedder det i en fælles udtalelse fra de to kandidater.

I første omgang vil de sætte gang i en debat om social sikkerhed, en menneskevenlig klimapolitik og demokrati.

- Vi ønsker, at borgernes liv skal være sikkert, og at vores demokrati er stærkt. Der findes intet smukkere end et socialt demokrati. Derfor vil vi vinde vælgerne tilbage og med dem Socialdemokratiet, lover Lange og Ahrens.