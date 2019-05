Flensborgs overborgmester fortsætter angreb på partitop

Simone Lange forstår godt Socialdemokratiets afgrundsdybe krise under den nuværende ledelse og afviser ikke atter at gå efter formandsposten i partiet.

FLENSBORG: Mens de danske socialdemokrater luner sig ved meningsmålingerne, er rundspørger en iskold gyser for partifællerne syd for grænsen. I meningsmålingerne pendler SPD mellem 15 og 18 procent. Det er rigtigt skidt nyt for et parti, der allerede ved forbundsdagsvalget i 2017 kun opnåede katastrofale godt 20 procent af stemmerne.

Situationen undrer ikke Flensborgs socialdemokratiske overborgmester Simone Lange. Det fortæller hun i et stort interview med avisen Flensburger Tageblatt.

- Vi oplever et parti, hvor specielt formanden Andrea Nahles taler om bestemte temaer, som jeg også krævede, da jeg selv kandiderede. Men hun taler netop kun om det. Den store, socialdemokratiske vision mangler fortsat. Derfor befinder SPD sig, som det gør, mener Simone Lange.

For et år stillede hun op mod Andrea Nahles som kandidat til formandsposten for det samlede, tyske socialdemokrati. Udfaldet i sig selv var et billede på partiets krise. Den tidligere minister og generalsekretær for SPD vandt ganske vist med 66 procent af medlemmernes stemmer. Men den dengang på forbundsplan stort set ukendte borgmester fra Flensborg scorede 27 procent.